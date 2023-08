POL-HF: Feuerwehrfahrzeug beschädigt - Unfallbeteiligter gesucht

Bünde (ots) - (jd) Am Nachmittag erhielt eine 70-jährige Bünderin gestern (31.7.) einen Anruf von einer angeblichen Polizistin. Diese teilte der Frau mit, dass deren Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, in dessen Folge der Unfallgegner verstorben sei. Eine Kaution in Höhe von 55.000 Euro wäre nötig, um der angeblich in den Unfall verwickelten ...

