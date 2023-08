Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen drei Fahrzeuge an - Hochwertige Werkzeuge entwendet

Kirchlengern (ots)

(jd) Ein 36-jähriger Mann aus Kirchlengern stellte gestern (31.7.), um 6.30 Uhr fest, dass eine Scheibe seines Firmen-Fahrzeugs beschädigt war. Den Ford hatte er zuvor am Freitagnachmittag an der Straße In der Worth abgestellt. Aus dem Inneren des Fahrzeugs entwendeten der oder die Unbekannten einen Werkzeugkasten sowie zwei Fliesenschneider im Wert von jeweils 300 Euro. Gegen 7.00 Uhr bemerkte ein 44-jähriger Kirchlengeraner, dass die Hecktür seines Ford, der an der Meierhofstraße geparkt war, offenstand. Auch dieses Fahrzeug wurde von Unbekannten gewaltsam angegangen, die aus dem Inneren diverse hochpreisige Werkzeuge entwendeten. Darunter befanden sich unter anderem ein Schleifgerät und eine Stichsäge. Insgesamt haben die Werkzeuge einen Wert von 4000 Euro. Am Abend stellte dann ein 55-Jähriger aus Kirchlengern gegen 19.56 Uhr fest, dass auch sein Mercedes, der an der Felix-Wankel-Straße stand, eine eingeschlagene Seitenscheibe aufwies. Eine Aufstellung des mutmaßlichen Diebesgutes aus diesem Firmenfahrzeug ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden an den Handwerkerfahrzeugen liegt in allen drei Fällen im dreistelligen Bereich. Inwieweit ein Zusammenhang zwischen den drei Taten besteht, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Herford übernommen hat. Zeugen, die Angaben zu einem dieser Vorfälle machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell