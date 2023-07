Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Unbekannte Täter entwenden Schmuck

Herford (ots)

(jd) Eine 82-jährige Herforderin kehrte am Freitag (28.7.) gegen 18.20 Uhr nach weniger als einstündiger Abwesenheit in ihr Einfamilienhaus am Elberkenweg zurück. Im Inneren des Hauses bemerkte sie, die Tür zu ihrem Schlafzimmer von Innen blockiert war. Als es ihr gelang, einen Sessel, der von Innen vor die Tür gestellt worden war, wegzuschieben, sah sie, dass ihr Schlafzimmer komplett durchwühlt worden war. Die 82-Jährige verständigte umgehend die Polizei. Die hinzugekommenen Beamten stellten fest, dass der oder die Unbekannten sich Zutritt zu einem an das Schlafzimmer angrenzenden Balkon verschafft haben und dann gewaltsam die Balkontür öffneten, um in das Gebäude zu gelangen. Nach ersten Ermittlungen nahmen sie diverse Schmuckstücke aus dem Schlafzimmer an sich. Eine genaue Aufstellung des Diebesgutes ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Eine sogleich eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Auf einem nahe dem Haus gelegenen Pfad fanden die Beamten ein Schmuckkästchen auf, das aus dem Besitz der Herforderin stammt. Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, die am Freitag zwischen 17.30 und 18.20 Uhr im Elberkenweg etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

