Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 29-Jähriger bei Überschlag leicht verletzt

Lindlar (ots)

Auf der Remshagener Straße (K 19) hat sich gegen Mittag (7. August) ein 29-Jähriger mit einem VW Golf überschlagen; er überstand den Unfall zum Glück mit leichteren Verletzungen. Der 29-Jährige aus Lindlar hatte gegen 13 Uhr in einer Kurve die Kontrolle über seinen VW Golf verloren. Nachdem der VW zunächst in eine Leitplanke gekracht war, überschlug er sich im Anschluss und kam auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien; er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Kreisstraße 19 musste im Bereich der Unfallstelle für etwa 90 Minuten gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell