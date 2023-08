Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Blutprobe nach nächtlichem Unfall

Nümbrecht (ots)

Nach einem nächtlichen Unfall auf der L 338 zwischen Nümbrecht-Oberstaffelbach und Wiehl-Drabenderhöhe hat die Polizei bei einem 36-Jährigen aus Wiehl eine Blutprobenentnahme veranlasst.

Zeugen hatten gegen 01.20 Uhr am Dienstag (8. August) ein Unfallgeräusch vernommen und Rettungskräfte verständigt. Wie sich herausstellte, war ein VW von der Fahrbahn abgekommen und etwa 30 Meter abseits der Straße stark beschädigt im Buschwerk stecken geblieben. Beim Eintreffen des Rettungswagens war lediglich ein leicht verletzter Mann aus Wiehl am Unfallort. Der stark alkoholisierte 36-Jährige gab der Polizei gegenüber an, zwar im Fahrzeug gesessen zu haben, den Wagen aber nicht gefahren zu haben. Eine endgültige Klärung der Umstände konnte im Rahmen der Unfallaufnahme noch nicht erfolgen. Die Polizei beschlagnahmte den PKW zur Beweissicherung, stellte den Führerschein des 36-Jährigen sicher und veranlasste eine Blutprobenentnahme.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell