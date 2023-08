Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchte Brandstiftung an Auto

Lindlar (ots)

In Lindlar-Altenrath haben Unbekannte in der vergangenen Nacht (8./9. August) versucht, einen in der Straße Böhl geparkten VW Polo in Brand zu setzen. Zwischen 21 und 6 Uhr hatten die Täter eine Jacke zwischen den rechten Hinterreifen und die Radkastenverkleidung gesteckt und diese angezündet. Dabei geriet zwar die Plastikverkleidung des Radkastens in Brand, erlosch aber wieder, sodass ein relativ geringer Schaden an dem Wagen entstand. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell