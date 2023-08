Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kennzeichen von Nissan geklaut

Kaiserslautern (ots)

Kennzeichendiebe habe am Wochenende in der Zschockestraße zugeschlagen. Am Montagmorgen stellte eine junge Frau fest, dass an ihrem geparkten Pkw das hintere Kennzeichenschild gestohlen wurde.

Die 23-Jährige hatte ihren Nissan nach eigenen Angaben am Freitagabend gegen 18 Uhr abgestellt. Nach dem Wochenende bemerkte sie, dass sich unbekannte Täter daran zu schaffen gemacht haben müssen: Die untere Schiene des Kennzeichenhalters wurde entfernt und das Schild gestohlen.

Vermutlich hatten es die Diebe auf die Plakette der Hauptuntersuchung abgesehen. Diese ist noch bis Januar 2025 gültig.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, die um den Nissan "herumgeschlichen" sind, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell