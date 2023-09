Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - An der Ampel aufgefahren?

Am Montag erlitt ein 30-Jähriger bei einem Unfall in Ehingen leichte Verletzungen.

Gegen 13.50 Uhr soll ein 30-Jähriger mit seinem VW Lupo in der Pfisterstraße unterwegs. An einer roten Fußgängerampel, auf Höhe der Bahnhofstraße, kam es zum Unfall mit einem 20-Jährigen Audi-Fahrer. Laut Angaben des 30-Jährigen stand er an der roten Ampel, als ihm der Audi-Fahrer in das Heck gefahren sei. Der Audi-Fahrer gab hingegen an, der VW Lupo sei unmittelbar vor ihm, aus der Bahnhofstraße kommend, in die Pfisterstraße eingebogen. Trotz Vollbremsung konnte er einen Unfall nicht mehr verhindern. Rettungskräfte brachten den VW-Fahrer mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Abschlepper bargen die beiden Autos. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) um Hinweise von Zeugen. Insbesondere eine Fußgängerin, die wohl an der Ampel die Pfisterstraße überquert haben soll, bittet die Polizei sich zu melden.

