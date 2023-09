Ulm (ots) - Am Wochenende soll ein Mann eine 57-Jährige in Göppingen mit einem Messer getötet haben. Die Tat ereignete sich wohl von Freitag auf Samstag in einer Wohnunterkunft in der Metzgerstraße. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge stach ein zunächst Unbekannter mit einem Messer mehrfach auf eine ...

mehr