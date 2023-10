Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Wer hatte grün?

Am Sonntag stießen in Heidenheim zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 10.40 Uhr fuhr der 84-Jährige mit seinem VW in der Plouquetstraße. Der 47-jährige war mit seinem Ford in der Brenzstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. Dabei wurde die 85-Jährige Beifahrerin im VW leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 4.000 Euro. Abschlepper bargen die nicht mehr fahrbereiten Autos. Beide Unfallbeteiligten gaben an, dass ihre Ampel grün zeigte. Die Polizei Heidenheim (Telefon 07321/322430) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sagen können, wer grün gehabt hatte.

Die Polizei ist bei ihrer Arbeit oft auf die Informationen von Zeugen angewiesen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, in einem Fall wie diesem Verantwortung zu übernehmen. Stellen Sie sich vor, Ihnen wäre so etwas passiert.

++++2024744(DG)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell