POL-GI: Einbruch in Fahrradgeschäft in Linden+Ladendiebe flüchten+Raddiebstahl+Sachbeschädigung+Verkehrskontrollen+Unfallfluchten+Alkoholisierter Biker stürtzt+

Linden: Einbruch in Fahrradgeschäft

Auf zwei Fahrräder im Wert von 15.000 Euro hatten es zwei Unbekannte bei einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Carl-Benz-Straße abgesehen. Die Diebe brachen am Sonntag zwischen 02.05 und 02.15 Uhr das Geschäft ein und nahmen die beiden E-Bikes mit. Wer hat im fragliche Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Lollar: Ladendieb reißt sich los - Komplize flüchtet ebenfalls

Nachdem ein Ladendieb in einem Kaufhaus im Rothweg erwischt wurde, riss er sich los und flüchtete. Am Montag (31.07.23) gegen 21.00 Uhr steckte der Unbekannte mehrere Whisky-Dosen und Whiskey-Flaschen in seinen Rucksack. Als er das Geschäft ohne zu bezahlen verließ, sprach ihn die Ladendetektivin an. Er händigte das Diebesgut aus und wollte trotz Hinzuziehung des Sicherheitsdienstes und ohne Angabe seiner Identität das Kaufhaus verlassen. Er riss sich von den Mitarbeitern los und ließ seine Jacke sowie seinen Rucksack zurück. Am Ausgang ließ der Dieb eine weitere Tasche fallen. Ein Komplize hob sie wieder auf und das Duo flüchtete anschließend gemeinsam. Eine Streife konnte auf dem Fluchtweg der beiden Diebe weiteres Diebesgut auffinden. Die weitere Fahndung nach den Tatverdächtigen führte nicht zur Festnahme der Langfinger. Ein Tatverdächtiger ist etwa zwei Meter groß und etwa 35 Jahre alt. Er hat braune Haare. Die Seiten waren kurzgeschnitten und am Hinterkopf trug er einen Zopf. Er trug eine schwarze Jacke, ein weißes Hemd bzw. darunter ein weißes Unterhemd sowie eine dunkelblaue Jacke. Sein Komplize ist etwa 1,70 Meter groß und zirka 30 Jahre alt. Er trug eine schwarze Kappe, eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Wer hat die beiden Diebe auf ihrer Flucht beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: E-Bike weg

In der Fröbelstraße entwendete ein Unbekannte ein E-Bike des Herstellers Pedelec. Das schwarze Rad stand dort am Montag (31.07.23) zwischen 13.40 und 15.30 Uhr. Hinweise zum Dieb oder dem Verbleib des etwa 2.600 Euro teuren Bikes nehmen die Beamten der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Scheiben beschädigt

Unbekannte beschädigten im Gleiberger Weg zwei Scheiben eines Schulgebäudes. Die Beschädigungen ereigneten sich zwischen 16.30 Uhr am Freitag (28.07.23) und 7.40 Uhr am Montag (31.07.23). Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen. 0895618

Gießen: Fenster hält stand

Den Einbruchsversuchen eines Unbekannten hat das Fenster einer Schule in der Lützellindener Straße standgehalten. Der Einbrecher versuchte zwischen 15.00 Uhr am Freitag (28.07.23) und 07.00 Uhr am Montag (31.07.23) in das Gebäude einzudringen und scheiterte am Fenster. Dabei hinterließ er einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Pohlheim: Drogentest reagiert auf THC

Die Polizei erwischte in der Licher Straße am Sonntagvormittag einen 32-jährigen Autofahrer, der offenbar unter dem Einfluss von Drogen war. Bei seiner Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC. Es folgten eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Linden: Über zwei Promille gepustet

Stattliche 2,44 Promille pustete Sonntagmittag ein Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle in der Wiesenstraße. Als die Beamten den Führerschein sicherstellen wollten, stellte sich heraus, dass dieser diesen aufgrund einer anderen Trunkenheitsfahrt bereits abgegeben hatte. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeiwache, kam er wieder auf freien Fuß.

Gießen: Unfallfluchten im südlichen Stadtgebiet

In der Max-Eyth-Straße touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten VW. Der graue Golf stand dort am Mittwoch der vergangenen Woche (26.07.23) zwischen 07.00 und 15.30 Uhr. Den Schaden an der vorderen Stoßstange schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro.

Am Donnerstag (27.07.23) zwischen 13.00 und 14.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bahnhofsstraße zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter beschädigte offenbar bei einem Parkmanöver einen geparkten Opel auf der rechten Seite. Anstatt sich um den etwa 1.200 Euro teuren Schaden an dem grauen Corsa zu kümmern, fuhr er einfach davon.

Etwa 350 Euro wird die Reparatur an einem Passat kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den blauen Passat in der Löberstraße am linken Außenspiegel touchierte. Der Unfall ereignete am Montag (31.07.23) zwischen 09.20 und 14.00 Uhr. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Silberfarbener PKW nach Unfallflucht gesucht

Einen silberfarbenen PKW mit Heckschaden sucht die Polizei nach einer Verkehrsunfallflucht in der Frankfurter Straße. Die unbekannte Autofahrerin touchierte am Montag (31.07.23) gegen 21.30 Uhr beim Ausparken mit ihrem Fahrzeug einen geparkten grauen VW Touran. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 800 Euro zu kümmern, fuhr sie einfach davon. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. In dem Fahrzeug befanden sich zwei Frauen. Die Fahrerin ist zwischen 40 und 50 Jahren alt. Sie hat lockige schulterlange Haare und trug eine Brille. Hinweise zum Kennzeichen des unbekannten Fahrzeuges oder zur Identität der Fahrerin nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Biker pustet nach Sturz über 1,5 Promille

In der Straße "Katzenbach" in Kleinlinden stürzte Montagabend gegen 19.30 Uhr ein 68-jähriger Radfahrer. Der in Gießen lebende Mann war mit seinem Mountainbike in der Frankfurter Straße unterwegs und bog in die Straße "Katzenbach" ein. Dabei stieß er offenbar gegen den linken Bordstein und stürzte zu Boden. Bei ihm ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Er pustete 1,5 Promille.

Gießen: Aufgefahren, geflüchtet und gepustet

Nachdem es am Montagmittag (31.07.23) zu einem Auffahrunfall in der Frankfurter Straße kam, flüchtete ein Autofahrer. Gegen 12.50 Uhr fuhr der zunächst Unbekannte an einer Ampel auf den wartenden Kleinbus eines 43-jährigen auf und fuhr anschließend davon. Fahndungsmaßnahmen führten zur Kontrolle eines 49-jährigen Autofahrers aus Rheinland-Pfalz. Nachdem sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol bei ihm ergaben, pustete er 2,64 Promille.

