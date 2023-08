POL-GI: Nachtrag zur Meldung vom 31.07.23 - Polizei unterstützt Ordnungsamt bei Räumung

Gießen (ots) - Gießen: Kupferkabel entwendet - Zeugenaufruf Im Erdkauter Weg brach am Sonntag (23.07.93) ein Unbekannter in ein ehemaliges Firmengelände ein. Aus einem Versorgungstunnel ließ er Stromkabel aus Kupfer mitgehen. Als der Hausmeister ihn dann gegen 15.30 Uhr in der Fabrikhalle ertappte, flüchtete ...

mehr