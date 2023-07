Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Kupferkabel entwendet - Zeugenaufruf + Unfallfluchten + Jungs belästigt + Widerstand bei Verkehrskontrolle

Gießen (ots)

Gießen: Kupferkabel entwendet - Zeugenaufruf

Im Erdkauter Weg brach am Sonntag (23.07.93) ein Unbekannter in ein ehemaliges Firmengelände ein. Aus einem Versorgungstunnel ließ er Stromkabel aus Kupfer mitgehen. Als der Hausmeister ihn dann gegen 15.30 Uhr in der Fabrikhalle ertappte, flüchtete der Unbekannte in Richtung Leihgesterner Weg bzw. in den Gießener Wald. Er soll ein graues T-Shirt mit einer Zahl als Aufdruck und einen schwarzen Aufdruck getragen haben. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Parkplatzrempler

Einen Schaden am Außenspiegel und auf der rechten Seite eines Opel verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, nachdem dieser auf dem Edeka-Parkplatz in der Carl-Benz-Straße einen braunen Astra touchierte. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1.000 Euro. Zeugen, die den Unfall am Donnerstag (27.07.23) zwischen 08.15 und 08.30 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 zu melden.

Gießen: Außenspiegelschaden im Begegnungsverkehr

In der Carl-Franz-Straße kam es Donnerstagvormittag zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Gegen 08.00 Uhr war eine 24-Jährige aus Wettenberg mit ihrem BMW von der Schubertstraße in Richtung Thaerstraße unterwegs. Nach eigenen Angaben hielt die Fahrerin in Höhe der Hausnummer 10 verkehrsbedingt an. Eine unbekannte Autofahrerin kam ihr entgegen und touchierte den Außenspiegel des BMW. Anstatt sich um den Spiegelschaden zu kümmern, fuhr die Unbekannte einfach weiter. Sie soll etwa 50 Jahre alt und blond sein. Sie war vermutlich mit einem braunfarbenen oder goldfarbenen Kleinwagen unterwegs. Der entstandene Schaden beträgt etwa 150 Euro, die Beamten der Polizeistation Gießen Süd bitten um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Gießen: Jungs belästigt

Ein Unbekannter Mann sprach am Dienstag, 25. Juli, zwei 13-jährige Jungs aus Gießen im Schwimmbad im Gleiberger Weg an. Nachdem er ihnen gegen 15.20 Uhr zunächst beim Planschen im Nichtschwimmerbecken zusah, stellte er ihnen Fragen und forderte sie auf, Handstand zu machen. Als die Jungs das Schwimmbad später verlassen wollten machte es den Anschein, als würde der Mann in der Dusche auf sie warten und sie beim Duschen beobachten. Im Anschluss setzte sich der Unbekannte noch an den Tisch, an dem die beiden Kinder saßen und noch etwas aßen. Auch hier sprach er sie wieder an und machte teils obszöne Andeutungen, die auf die Jungs unheimlich wirkten. Als die Jungs nach Hause liefen, ging der Mann ihnen noch bis zur Schule im Gleiberger Weg hinterher. Danach, etwa gegen 17 Uhr, verloren ihn die Kinder aus den Augen. Er wird als etwa 185cm groß beschrieben, dicklich mit einem auffallenden Bauch, mit seitlich etwas kürzeren und oben etwas längeren, grauen Haaren. Zudem soll er "Geheimratsecken" haben und trug im Schwimmbad eine schwarze Badehose mit seitlich jeweils zwei roten Streifen. Draußen trug er ein rotes Poloshirt und eine helle Jeans. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer kennt den Mann und kann Angaben zu seiner Identität machen? Wem ist der Kontakt zwischen dem Mann und den Kindern aufgefallen? Wer hat sie zusammen gesehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pohlheim- Garbenteich: Widerstand bei Verkehrskontrolle

Eine Polizeistreife kontrollierte heute Morgen gegen 0.15 Uhr einen PKW in der Licher Straße. Bei der Kontrolle des 24-jährigen Fahrers aus Pohlheim ergaben sich Hinweise auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum, was die Polizeibeamtin auch entsprechend erklärte. Dies führte bereits zum Unmut beim 21-jährigen Beifahrer aus Pohlheim, der Anstalten machte, sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Während die Beamten mit ihm diskutierten, flüchtete plötzlich der Fahrer zu Fuß. Ein Polizeibeamter rannte ihm hinterher und nahm ihn vorläufig fest. Am Kontrollort trafen inzwischen weitere Polizeistreifen sowie Familienangehörige des Beifahrers ein, welcher lautstark seinen Unmut äußerte und sich absolut unkooperativ verhielt. Die Angehörigen verhielten sich ebenfalls aufgebracht, schrien herum und hielten sich offenbar nicht an die Anweisungen der Beamten. Nachdem es dem Beifahrer nach mehrmaligen erfolglosen Versuchen doch gelang, dem Griff der Beamten zu entwischen und zu flüchten, holten sie auch ihn ein und brachten ihn schließlich zu Boden. Dort wehrte er sich aktiv gegen die Maßnahmen und verletzte dabei einen Beamten leicht. Anschließend klagte er selbst über Schmerzen und bestand darauf, durch eine hinzugerufene RTW-Besatzung ins Krankenhaus gebracht zu werden. Erkenntnisse zu möglichen Verletzungen liegen nicht vor. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Beim Fahrer folgte die Mitnahme zur Dienststelle zwecks einer Blutentnahme sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung. Zudem fertigten die Beamten eine Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss gegen ihn.

Gießen: Opel touchiert

Einen grauen Opel Corsa touchierte ein unbekannter Autofahrer gestern zwischen 13.05 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in der Bahnhofstraße. Anstatt sich um den etwa 1.200 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Beamten der Polizeistation Gießen Süd bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Gießen: Durch Wasserflasche gestürzt

Aus einem bislang unbekannten Fahrzeug warf eine Person gestern gegen 19 Uhr eine Wasserflasche aus dem Fenster auf die Friedrichstraße. Ein dahinter fahrender 18-Jähriger aus Linden rutschte mit dem Kleinkraftkrad auf der Flasche aus, stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrer des unbekannten PKW setzte die Fahrt in Richtung Aulweg fort. Beim PKW soll es sich um einen schwarzen SUV mit Gießener Kennzeichen gehandelt haben. Die Flasche wurde wahrscheinlich vom Sitz hinten links aus dem Fenster geworfen. Der 18-Jährige kam vorübergehend ins Krankenhaus, am Roller entstand ein etwa 300 Euro hoher Schaden. Die Beamten der Polizeistation Gießen Süd bitten um Hinweise: Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann die Angaben zum PKW ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641-7006-3555.

Gießen: Volvo touchiert

Vermutlich auf dem Aldi-Parkplatz im Schiffenberger Weg touchierte ein unbekannter Autofahrer gestern zwischen 10.15 Uhr und 10.45 Uhr einen geparkten, silberfarbenen XC60. Die frischen Unfallschäden bemerkte die Halterin allerdings erst abends. Nach dem Einkaufen stand der PKW am Vormittag noch kurzzeitig im Parkhaus, ebenfalls im Schiffenberger Weg. Auf einen der beiden Parkplätze passierte der Unfall, der zu einen etwa 2.500 Euro hohen Schaden am Volvo führte. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Yasmine Hirsch und Sabine Richter, Pressesprecherinnen

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell