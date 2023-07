Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 59-jähriger ins Gleis gestürzt - Bundespolizei sucht Zeugen

Winnenden (ots)

Am heutigen Morgen (31.07.2023) stürzte ein 59-jähriger Mann am Bahnhof Winnenden in die Gleise und verletzte sich dabei. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 59-Jährige gegen 06:40 Uhr mit der S-Bahn der Linie S3 von Fellbach nach Winnenden, bevor er am Bahnsteig 2 aus der Bahn stieg. Kurz danach soll er vor einer stehenden S-Bahn in die Gleise gefallen und sich dabei schwer verletzt haben. Die genauen Umstände des Sturzes sind Gegenstand der Ermittlungen. Aufgrund des Vorfalls und der damit verbundenen Gleissperrung kam es zu bahnbetrieblichen Auswirkungen. Die Ermittlungen der Bundespolizei Stuttgart dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

