BPOLI S: Einsteigeunfall am Bahnhof Neckarsulm

Ludwigsburg (ots) - Am Samstagabend (29.07.2023) gegen 19:45 Uhr belästigte ein 37-jähriger mutmaßlicher Täter eine Frau in einem Metropolexpress in Richtung Ludwigsburg. Ersten Informationen zufolge berührte der 37-jährige bulgarische Staatsangehörige die 27-jährige Geschädigte offenbar unsittlich an ihrer Hüfte und Schulter, nachdem er sich zu ihr in den Vierersitz gesetzt hatte. Den alarmierten Beamten der ...

