Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugchef mit Umhängetasche geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am heutigen Morgen (27.07.2023) einen 51-jährigen Zugchef am Hauptbahnhof Stuttgart attackiert. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich der mutmaßliche Täter, zusammen mit seinem ebenfalls unbekannten Begleiter, gegen 05:00 Uhr in der 1. Klasse eines Intercitys aufgehalten haben, als sie von dem 51-Jährigen in die 2. Klasse verwiesen wurden. Beim Ausstieg in Stuttgart schlug einer von ihnen dem Zugchef offenbar unvermittelt von hinten mit einer Umhängetasche ins Gesicht. Die beiden Männer flüchteten anschließend unerkannt über den Querbahnsteig in Richtung Gleis 15/16. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Der Tatverdächtige mit der dunklen Umhängetasche soll im Alter zwischen 14 und 16 Jahre gewesen sein. Er trug offenbar eine schwarze Basecap, eine dunkle Hose sowie ein weißes Oberteil. Sein Begleiter soll eine helle Hose sowie ein schwarzes Oberteil getragen haben. Der 51-Jährige erlitt durch den Vorfall eine blutende Wunde auf der Nase und musste seinen Dienst abbrechen. Die Bundespolizei Stuttgart sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

