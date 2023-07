Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexuelle Belästigung im Zug

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend (29.07.2023) gegen 19:45 Uhr belästigte ein 37-jähriger mutmaßlicher Täter eine Frau in einem Metropolexpress in Richtung Ludwigsburg. Ersten Informationen zufolge berührte der 37-jährige bulgarische Staatsangehörige die 27-jährige Geschädigte offenbar unsittlich an ihrer Hüfte und Schulter, nachdem er sich zu ihr in den Vierersitz gesetzt hatte. Den alarmierten Beamten der Bundes- und Landespolizei gelang es den Tatverdächtigen am Bahnhof Ludwigsburg vorläufig festzunehmen. Laut aktuellen Erkenntnissen beschimpfte der mit 1,8 Promille alkoholisierte Mann zudem auch den Prüfdienst der Deutschen Bahn und fuhr ohne Fahrschein mit dem Zug von Stuttgart nach Ludwigsburg. Der Mann muss nun mit einem Strafverfahren, unter anderen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung, rechnen.

