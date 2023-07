Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnhof Stuttgart - Bad Cannstatt

Stuttgart (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 24 und 25 Jahren ist es in der Nacht zum Sonntag (30.07.2023) am Bad Cannstatter Bahnhof gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 25-Jährige gegen 01:10 Uhr eine 18-Jährigen in der Unterführung unsittlich am Gesäß berührt haben, weshalb es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem 25-Jährigen und dem 24-jährigen Begleiter der jungen Frau kam. In Folge dessen, versuchte der deutsche Staatsangehörige seinen jüngeren Kontrahenten offenbar zu schlagen, was ihm jedoch nicht gelang. Stattdessen holte der 24-jährige ebenfalls deutsche Staatsangehörige bisherigen Informationen zufolge zum Gegenschlag aus und traf den Älteren im Gesicht. Alarmierte Streifen der Landes- und Bundespolizei trafen alle Beteiligten noch vor Ort an. Eine medizinische Behandlung wurde von dem 25-Jährigen, der eine Verletzung im Gesicht erlitt, abgelehnt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall wegen des Verdachts der Körperverletzung übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +49711870350 entgegengenommen.

