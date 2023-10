Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - 86-Jähriger nach schweren Verkehrsunfall im Krankenhaus verstorben

Esterwegen (ots)

Wie wir bereits berichteten, kam es am 15. September zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein 86-Jähriger gegen 16.30 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg an der Heidbrücker Straße in Richtung Esterwegen. Beim Überqueren der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß mit dem 28-jährigen Fahrer eines Opel Corsa welcher die Heidbrücker Straße in Richtung Esterwegen fuhr. Der 86-Jährige wurde dabei schwer verletzt und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Wie das Krankenhaus Friesoythe gestern mitteilte, verschlechterte sich sein Gesundheitszustand im Laufe der Behandlung, sodass er gestern Abend verstarb.

