Polizei Düren

POL-DN: Bei einer Einsatzfahrt der Polizei kam es zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Düren (ots)

Am Freitag, um 15:37 Uhr, ereignete sich auf der Kreuzung B 56N/Kölner Landstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Streifenwagen der Polizeiwache Düren. Ein 19-jähriger Merzenicher befuhr die Kölner Landstraße aus Merzenich kommend in Richtung Innenstadt. Bei Grünlicht zeigender Lichtzeichenanlage fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Von links näherte sich auf der B 56N ein Streifenwagen der Polizei, auf dem Weg zu einer Schlägerei, mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn. Der Streifenwagen wollte die Kreuzung aus Richtung Stockheim kommend, bei Rotlicht zeigender Lichtzeichenanlage, Richtung B56 passieren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde der 19-jährige Merzenicher leicht verletzt. Die Beamten im Streifenwagen blieben unverletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 36000 Euro an den beteiligten Fahrzeugen, sowie an einem Verkehrszeichen. Die Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Zwischen 15:40 Uhr und 19:15 Uhr musste der Kreuzungsbereich phasenweise für die Unfallaufnahme gesperrt werden.

