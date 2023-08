Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisierte PKW-Führerin verursacht hohen Sachschaden

Jülich (ots)

Am Sonntag, um 01:30 Uhr befuhr eine 27-jährige Jülicherin die Straße "An der Lünette" in Fahrtrichtung "An der Vogelstange". Dort kollidierte sie mit einem geparkten Pkw. Bei dem Zusammenstoß brach nach ersten Einschätzungen die Achse ihres Audi. Trotz des entstandenen Schadens fuhr die 27 Jährige weiter und touchierte nach kurzer Wegstrecke erneut einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch den lauten Knall wurden Anwohner auf das Unfallgeschehen aufmerksam und kontaktierten die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten fanden sie die Fahrerin und den PKW am zweiten Unfallort vor und stellten bei ihr starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,8 Promille. Der Führerschein der Jülicherin wurde beschlagnahmt und eine Anzeige gefertigt. Der nicht mehr fahrbereite PKW der 27 Jährigen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden wird auf etwa 18000 Euro geschätzt.

