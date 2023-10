POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach versuchtem Einbruch in Kindertagesstätte gesucht

Salzbergen (ots) - Zwischen dem 25. September 12.00 Uhr und 27. September 14.00 Uhr wurde ein Ford Kuga, welcher in einer Auffahrt in der Straße Haferkamp parkte, an der Heckklappe beschädigt. Der Verursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu ...

