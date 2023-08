Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach einem räuberischen Diebstahl im Supermarkt

Neubrandenburg (ots)

Am Samstag, den 29.07.2023 gegen 18:20 Uhr ist es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in der Einsteinstraße in Neubrandenburg gekommen.

Ein bislang unbekannter Mann hat den Supermarkt mit einem leeren Plastikbeutel betreten. Einem Mitarbeiter kam der Unbekannte und dessen Verhalten komisch vor, da er sich auffällig lange in den Gängen aufgehalten hat. Zudem hat er so getan, als wenn er telefonieren würde und schaute sich dabei auffallend oft um. Kurze Zeit später ging der unbekannte Mann mit einer vollen Tüte an der Kasse vorbei, ohne etwas zu bezahlen. Er wurde von einer Mitarbeiterin angesprochen mit der Bitte, einmal in den Beutel gucken zu dürfen. Als er dies verneinte, bekräftige die Mitarbeiterin dies, indem sie drohte, die Polizei zu rufen. Dadurch wurde der Unbekannte immer gereizter und versuchte, sich an der Mitarbeiterin vorbei zu schieben.

Daraufhin informierte ein Mitarbeiter die Polizei. Der Tatverdächtige versuchte weiter zu fliehen. Um dies zu verhindern, entstand ein Gerangel um den Einkaufsbeutel, bei welchem die Angestellte durch den Tatverdächtigen ein paar Meter in Richtung Ausgang gezogen wurde. Kurz vor dem Ausgang schob der Täter dann die Mitarbeiterin mit seinem Körper in eine der Ecken. Mit seiner linken Hand hielt er den Beutel fest. Die rechte Hand erhob er und ballte sie zur Faust. Diese hielt er drohend der Geschädigten vor das Gesicht. Dabei stieß er verbal eine Drohung aus. Die Mitarbeiterin bekam dadurch große Angst und ließ den Beutel los. Verletzt wurde die Mitarbeiterin dabei nicht.

Der Täter flüchtete. Dabei ging der Beutel kaputt, so dass dieser zu Boden fiel. Dabei kam ein Sixpack Eistee im Wert von knapp 4 Euro zum Vorschein. Der Täter nahm den kaputten Beutel und ging nach links zu den Fahrradständern. Dort stieg er auf ein cremefarbenes 28-Zoll-Damenrad und fuhr in Richtung Kopernikusstraße weg.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: ca. 1,85-1,90m groß, ca. 20-25 Jahre alt, mitteleuropäischer Phänotyp, schlanke Gestalt, dunkelblondes Haar, oben deutlich länger als die Seiten und hinten. Zur Tatzeit trug er ein blaues T-Shirt und schwarze kurze Hose. Sein Fahrrad war in cremefarbenes 28-Zoll-Damenrad.

Die Ermittlungen wegen des räuberischen Diebstahls wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Wir suchen weitere Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können. Wer hat den Tatverdächtigen oder auch das cremefarbene Damenfahrrad in der Oststadt schon einmal gesehen? Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell