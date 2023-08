Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Lagerhalle

Friedland (ots)

Am 02.08.2023 gegen 13:15 Uhr meldete die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte der Polizei den Brand einer Lagerhalle in 17098 Friedland. Nach Angaben der Rettungsleitstelle brennt eine Lagerhalle im Pleetzer Weg in voller Ausdehnung. Es sollen keine Personen in Gefahr sein.

Als die Beamten des Polizeireviers Friedland vor Ort eintrafen, hatten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren bereits mit den Löschmaßnahmen begonnen. Es waren insgesamt 102 Kameraden aller umliegenden Freiwilligen Feuerwehren sowie aus Neubrandenburg im Einsatz. Sie konnten das Feuer löschen. Die Polizeibeamten haben die Straße gesperrt, um Platz für alle Lösch- und Einsatzfahrzeuge zu schaffen. Verletzt wurde niemand.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt. In der betroffenen ca. 30mx10m großen Lagerhalle wurde Elektroschrott gelagert, der nun verbrannt ist. Der entstandene Schaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell