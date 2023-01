POL-PPWP: Pfeffersprayattacke: Opfer nicht wahllos ausgesucht

Kaiserslautern (ots) - Dem beherzten Eingreifen einer Zeugin ist es zu verdanken, dass ein sturzbetrunkener Mann am Dienstagabend nicht mit seinem Auto losfahren konnte. Die 43-jährige Frau meldete kurz vor 22 Uhr der Polizei, dass sie beobachtet hatte, wie der Mann am Pfaffplatz in seinen SUV steigen wollte. Weil sie realisierte, dass er zu viel getrunken hat, nahm sie dem Mann geistesgegenwärtig den Autoschlüssel ab. ...

