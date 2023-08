Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruch in eine Kita

Neubrandenburg (ots)

In der Nacht vom 01.08.2023 zum 02.08.2023 wurde in eine Kindertagesstätte im Neubrandenburger Jahnviertel eingebrochen. Bislang unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu der Kita in der Jahnstraße verschafft und anschließend innenliegende Türen ebenfalls gewaltsam geöffnet. Der oder die Täter haben die Räumlichkeiten samt Mobiliar durchsucht und durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine geringe dreistellige Bargeldsumme entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung vor Ort. Hinweise auf Tatverdächtige liegen derzeit nicht vor. Es werden Zeugen gesucht. Wer in der vergangenen Nacht auffällige Personenbewegungen in der Jahnstraße wahrgenommen hat oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

