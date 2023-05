Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Weitere Meldungen...

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Geschwindigkeitskontrollen auf den Bundesautobahn 3,45 und 66 sowie den Bundesstraße 43a und 45

(jm) Beamte der Operativen Einsatzeinheit Autobahn waren am Dienstag in zivilen Streifenwagen (ProViDa), die mit spezieller Videotechnik ausgestattet sind, auf den Bundesautobahnen 3, 45, 66 sowie auf der Bundesstraße 43a und 45 unterwegs, um Geschwindigkeits- sowie andere Verkehrsverstöße aufzuzeichnen. Dabei kontrollierten die Zivilbeamten insgesamt 19 Fahrzeuge und 21 Personen. Am Ende der Schicht bilanzierten die Beamten unter anderem mehrere Verstöße wegen unerlaubter Handynutzung, einen Abstandverstoß sowie 13 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Mit einem Bußgeld von 320 Euro, 2 Punkten in Flensburg sowie einem Monat Fahrverbot hat ein 36 Jahre alter Maintaler zu rechnen, der auf der Bundesstraße 43a zwischen den Anschlussstellen Hanau-Hauptbahnhof und Hanau-Wolfgang während einer Probefahrt nach Abzug der Toleranz mit 149 Stundenkilometern bei erlaubten 100 Stundenkilometern unterwegs war. Ein 55 Jahre alter Mann aus Dreieich wurde mit seinem Krad im Bereich einer Tagesbaustelle auf der Bundesautobahn 3 in Höhe der Anschlussstelle Obertshausen bei erlaubten 60 Stundenkilometer nach Abzug der Toleranz mit 49 zu schnell gemessen. Auf ihn kommt nun ebenfalls ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei Punkten in Flensburg und ein Monat Fahrverbot zu.

Bereich Offenbach

Einbruch in Cafe - Rodgau/Dudenhofen

(jm) Unbekannte brachen zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen in ein Cafe in der Nieuwpoorter Straße ein. Zwischen Sonntag, 21 und Dienstag, 10 Uhr, verschafften sich die Einbrecher gewaltsam über eine Tür Zugang zum Objekt im Bereich der einstelligen Hausnummern und entwendeten Bargeld. Anschließend flohen sie in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Videoschutzanlage überführt betrunkenen Autofahrer, der Anzeige erstatten will - Hanau

(lei) Diese Aktion ging ganz offensichtlich nach hinten los: Ein 44-jähriger Autofahrer kam am Dienstagabend zur Polizeistation Hanau I gefahren, um dort einen Sachverhalt zu melden. Nun ermitteln die dortigen Beamten gegen ihn wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr, da er offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Gegen 19.10 Uhr fuhr der Mann aus Freigericht mit seinem Meriva auf den Parkplatz der Station und begab sich zur Wache. Im Gespräch stellten die Beamten dann jedoch deutlichen Alkoholgeruch bei dem 44-Jährigen fest. Die Folge: Aufgrund eines Atemalkoholtests von 1,62 Promille musste er eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben. Seine Fahrt auf den Parkplatz wurde dabei beweissicher von der Videoschutzanlage am Freiheitsplatz aufgezeichnet. An dem Mervia stellten die Beamten zudem Unfallschäden fest, die jedoch offenbar bereits älter waren. Dennoch prüft die Polizei, ob die Schäden in Zusammenhang mit einem möglichen Unfallfluchtgeschehen stehen könnten. Was der Mann ursprünglich mitteilen wollte, ist unbekannt, denn dazu wollte er keine Angaben mehr machen.

Offenbach, 10.05.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell