Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Ergänzende gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 10.05.2023

Offenbach (ots)

Nach mutmaßlichem Tötungsdelikt: Unterbringungsbefehl gegen 26-Jährigen erlassen - Offenbach

(lei) Nach dem Tod einer 54 Jahre alten Frau in einer Wohnung in der Eschstraße am Montagabend (wir berichteten) ist gegen den 26 Jahre alten Tatverdächtigen nunmehr Unterbringungsbefehl erlassen worden.

Im Zuge der Vorführung ordnete eine Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Offenbach am Dienstagnachmittag den Vollzug der vorläufigen Unterbringung an.

Der 26-Jährige wurde aufgrund einer möglichen psychischen Erkrankung in einem forensischen Krankenhaus untergebracht.

Die wegen Verdachts des Totschlags geführten Ermittlungen dauern weiter an und konzentrieren sich nun unter anderem auf die Hintergründe der Tat und das Tatmotiv.

Offenbach, 10.05.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell