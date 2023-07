Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Achtung Verkehrseinschränkungen auf Grund eines Sportwettkampfes im Stadtgebiet von Waren

Waren (ots)

Am Samstag, den 29.07.2023 findet der Müritz-Triathlon in Waren statt. Es werden Hunderte Sportler erwartet, die schwimmend, laufend oder mit dem Fahrrad gegeneinander antreten werden.

Am Warener Volksbad wird sich der Start- und Zielbereich befinden, so dass von hier aus alle Schwimm-, Radfahr- und Laufdisziplinen gestartet werden. Am 29.07.2023 im Zeitraum von 08:00 bis 18:00 Uhr wird es Sperrungen von Straßen und Kreuzungen im Stadtgebiet von Waren geben, die zu Verkehrsbehinderungen oder auch Stauerscheinungen führen können.

Die Fahrradstrecke führt vom Warener Volksbad über die Kietzstraße, die Herrenseebrücke, Amsee, Jägerhof, Alt Schönau bis Demzin und wieder zurück. Um den sicheren Ablauf für die Fahrradfahrer gewährleisten zu können, wird es Sperrungen der Gerhardt-Hauptmann-Allee, der Kietzstraße, der Kietzkreuzung, der Straße Zur Steinmole, und der Herrenseebrücke (inkl. Kreisel) geben.

Die empfohlene Umleitung des Veranstalters in die Nordstadt erfolgt von der Mozartstraße über die B108 Richtung Teterow über den Wiesengrund und den Buchenweg bis zum Falkenhäger Weg.

Die Fahrradfahrer fahren als "normale" Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Straßenverkehr mit. Somit müssen sie sich auch an alle Verkehrsregeln halten.

Für den 29.07.2023 bitten wir alle Fahrzeugführer im Stadtgebiet von Waren sowie auf der L202 zwischen Waren und Demzin um besondere Vorsicht. Nehmen Sie aufeinander Rücksicht und haben Sie Verständnis für die anderen Verkehrsteilnehmer! Die Beamten des Polizeihauptreviers Waren werden an neuralgischen Punkten vor Ort sein.

Die Rundfunksender werden um regelmäßige Ausstrahlung der Verkehrseinschränkungen am 29.07.2023 gebeten. Vielen Dank!

