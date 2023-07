POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten 17-jährigen Kradfahrerin

Feldberg (ots) - Am 25.07.2023 in der Zeit von 00:45 Uhr bis 04:30 Uhr wurde in eine Apotheke in der Straße Alter Landweg in 17258 Feldberg eingebrochen. Bislang unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt verschafft und im Gebäudeinneren weitere Türen gewaltsam aufgebrochen. Die Täter sind mit brutaler Gewalt vorgegangen, so dass einige Türen unbrauchbar sind und komplett ersetzt werden müssen. Der entstandene ...

