LPI-NDH: Mietfahrzeug nicht zurückgegeben - doch hierfür gab es gute Gründe

Bad Langensalza (ots) - Montagmorgen kam es gegen 6.15 Uhr zu einer Kollision eines Pkw mit einem Radfahrer. Der Radfahrer befand sich in der Thamsbrücker Straße in einem Kreisverkehr. Ein einfahrendes Auto in den Kreisel kollidierte mit dem Radfahrer, welcher sich durch den anschließenden Sturz verletzte und zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht werden musste. Zur Unfallursache ermittelt nun die Polizei. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

