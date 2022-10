FW Grevenbroich: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf L116 bei Gustorf - Rettungshubschrauber im Einsatz

Feuerwehr Grevenbroich

Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf L116 bei Gustorf - Rettungshubschrauber im Einsatz

Grevenbroich

(FW Grevenbroich) Am Donnerstagnachmittag (13.10.) kam es auf der Landstraße 116 (L116) bei Gustorf zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Dabei wurden insgesamt drei Personen verletzt. Die Fahrerin eines PKW wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Auto geschnitten werden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus der Maximalversorgung geflogen. Zwei weitere Verletzte wurden mit Rettungswagen in Kliniken transportiert.

Gegen 15:20 Uhr wurde die Feuerwehr Grevenbroich zur Landstraße 116 bei Gustorf alarmiert. Dort sollte nach einem Verkehrsunfall eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt sein. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich das Meldebild. Zwei PKW waren frontal kollidiert. Die Fahrerin eines dritten Fahrzeugs konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte seitlich gegen die Unfallfahrzeuge.

Der Leiter der Feuerwehr Jüchen kam zufällig, kurz nach dem Unfall, an der Einsatzstelle vorbei und leitete sofort erste Maßnahmen ein. Die Grevenbroicher Kräfte übernahmen dann die technische Rettung der eingeklemmten Fahrerin. Diese wurde unter Betreuung des Notarztes von den Wehrleuten mithilfe von Rettungsschere und Spreizer aus dem Fahrzeug befreit. Anschließend wurde die Verletzte an die Besatzung eines Rettungshubschraubers übergeben und in ein Krankenhaus geflogen. Die zwei anderen Personen kamen jeweils mit einem Rettungswagen, leicht und mittelschwer verletzt, in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr verhinderte die Ausbreitung von auslaufenden Betriebsmitteln und übergab die Einsatzstelle gegen 16:45 Uhr der Polizei. Die L116 blieb nach Einsatzende der Feuerwehr weiterhin voll gesperrt. Im Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte der Einheiten Gustorf/Gindorf, Stadtmitte und der hauptamtlichen Wache sowie dem Rettungsdienst mit drei Rettungswagen, einem Notarzt und einem Rettungshubschrauber aus Köln. Aussagen zur Unfallursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr nicht treffen.

Ehrenamtliche Kräfte der Löscheinheit Stadtmitte beseitigten während des Unfalleinsatzes zusätzlich eine Ölspur im Ortsteil Kapellen. Weitere Kräfte der Einheit Wevelinghoven wurden zur einer Ölspur an die Aluminiumstraße gerufen. Dort konnte keine Verschmutzung festgestellt werden.

