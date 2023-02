Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Müllbehälter in Brand

Mühlhausen (ots)

Ein Brand rief am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Durch Unbekannte Täter wurde vermutlich ein Feuerwerkskörper in einem Mülleimer entzündet. In der weiteren Folge fing der Inhalt zu brennen an und musste abgelöscht werden. Die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich hat die Ermittlungen aufgenommen.

