LPI-NDH: Personen bei Unfall verletzt

Mühlhausen (ots) - In den frühen Morgenstunden des 12.02.2023 kam es in Mühlhausen in der Röblingstraße zu einem Verkehrsunfall. Der 38-jährige Fahrer eines Pkw Audi rangierte rückwärts und kollidierte dabei mit einem dort befindlichen Verkehrszeichen. Am Verkehrszeichen und am Audi entstand Sachschaden. Der Unfall wurde durch die Polizei aufgenommen.

