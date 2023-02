LPI-NDH: Angelzubehör geklaut

Ringleben (ots) - Am Sonntag Nachmittag gegen 14:30 Uhr ereignete sich auf der L 1172 am Abzweig Ringleben/Borxleben ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Eine 72 - jährige Opelfahrerin kam aus Richtung Borxleben und wollte auf die L 1172 Richtung Esperstedt abbiegen. Hierbei übersah sie, aufgrund von Unaufmerksamkeit, den vorfahrtsberechtigten 51- jährigen SUV Fahrer. Beim Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 6.000EUR an beiden Fahrzeugen, Personen ...

mehr