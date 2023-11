Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sachbeschädigung an ehemaliger Hauptschule/Einbrüche in Autos

Menden (ots)

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Dachfenster der ehemaligen Hauptschule am Bieberberg. Ein Berechtigter stellte die Beschädigungen am Nachmittag fest und informierte die Polizei. Täterhinweise liegen nicht vor. Der entstandene Schaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. (schl)

Über das Wochenende kam es im Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen in Kraftfahrzeuge. Das Vorgehen war dabei gleich: Nach dem Einschlagen eines Fensters wurde der Innenraum der betroffenen Fahrzeuge durchwühlt. In der Nacht von Freitag auf Samstag traf es in der Holzener Dorfstraße gleich vier Autos am Parkplatz des dortigen Sportplatzes. Erbeutet wurde nach ersten Erkenntnissen Kleingeld. In derselben Nacht war in der Straße Am Gillkamp ein VW Golf betroffen. Aus dem Innenraum wurde ein Portemonnaie samt Inhalt gestohlen. Am Parkplatz Auf dem Sauerfeld wurden zudem weitere drei Autos beschädigt. Auch hier schlug ein unbekannter Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag die Scheiben der Autos ein und durchwühlte den Innenraum. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit nicht fest. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell