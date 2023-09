POL-PDLU: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Schifferstadt (ots) - Am gestrigen Vormittag gegen 10:30 Uhr erlitt eine 80-jährige Fußgängerin im Rahmen eines Unfalls eine Kopfverletzung. Ein 58-Jähriger parkte mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parklücke in der Raiffeisenstraße aus und stieß hierbei mit der Fußgängerin zusammen. Die Fußgängerin wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand kein Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

