POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Fußgängerin

Speyer (ots) - Am 25.09.2023 gegen 18:15 Uhr befuhr ein 82-jähriger Mann die Sophie-De-La-Roche-Straße und musste an der Einmündung Dudenhofer Straße verkehrsbedingt warten. In diesem Moment kam eine 55-Jährige Frau mit ihrem Rad von links und fuhr gegen den Reifen des stehenden PKW. Die Frau verletzte sich leicht, lehnte eine medizinische Versorgung ab. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen ...

