Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Bundesweiten Aktionstag "sicher.mobil.leben - Rücksicht im Blick

Dienstgebiet PI Speyer (ots)

Seit 2018 führen die Polizeibehörden der Länder unter dem Motto "sicher.mobil.leben" Aktions- und Kontrolltage zu ausgewählten Schwerpunktthemen durch. Das diesjährige Motto lautet "Rücksicht im Blick". Ziel des diesjährigen Aktionstages war ein besseres Miteinander in alltäglichen Verkehrssituationen, um Verkehrsunfälle zu reduzieren. Im Dienstgebiet der PI Speyer wurden daher gemeinsam mit Vertretern des Ordnungsamtes die Schul- und Kindergartenwege in Otterstadt, Dudenhofen und in Speyer überwacht. An Fußgängerüberwegen wurden querende Kinder in kurzen Gesprächen kindgerecht auf das richtige Verhalten hingewiesen. Die Kontrollierten erhielten kleine Andenken, z.B. Polizeikellen, Warnwesten, Leuchtbänder oder auch Ausmalbücher. Viele Kinder waren mit dem Roller unterwegs und trugen einen Helm. In der Stadt Speyer kontrollierten die Beamten den Schulweg am Doppelgymnasium und an der IGS. Vor den Schulen wurde besonders auf Radfahrer geachtet. Vor der Kolb-Schule und in der Paul-Egell-Straße wurden zudem Geschwindigkeitsmessungen mit dem Laser durchgeführt. Insgesamt wurden 53 Verkehrskontrollen durchgeführt und folgende Verstöße festgestellt: 9x falschen Radweg benutzt 12x Geschwindigkeitsverstoß 2x Gurtverstoß 3x Mängelbericht/ PKW 1x E-Scooter sichergestellt/ Benutzer unter 14 Jahren

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell