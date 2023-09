POL-PDLU: 36.000 Euro Schaden nach Betrug

Speyer (ots) - Am 25.09.2023 gegen 16:00 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv eines Supermarktes in der Iggelheimer Straße einen 32-jährigen Mann in der Spirituosenabteilung. Dieser nahm eine Flasche Aperol und mehrere Dosen Red Bull an sich und steckte sie in seinen mitgeführten Rucksack. An der Kasse bezahlte er nur wenige andere Produkte. Die Flasche Aperol und die vier Dosen Red Bull blieben unbezahlt in seinem ...

mehr