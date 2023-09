Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierter PKW-Fahrer verursacht Unfall

Speyer (ots)

Am 25.09.2023 gegen 10:58 Uhr befuhr ein 66-jähriger Mann mit seinem Pkw die Wormser Straße in Speyer und bog nach rechts in die Rützhaubstraße ab. Beim Abbiegen in die Rützhaubstraße kam der Fahrzeugführer zu weit nach links und kollidierte frontal mit einem dort geparkten Pkw. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 66-Jährigen fest. Ein freiwilliger Alkotest ergab um 11:14 Uhr einen Wert von 1,85 Promille. Der Mann wurde zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle genommen. Führerschein und Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

