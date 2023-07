Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Reisender während des Schlafens beklaut: Bundespolizei fasst mutmaßlichen Dieb

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 8. Juli 2023 sprach ein 49-jähriger Reisender eine Streife der Bundespolizei gegen 03:30 Uhr auf dem Hauptbahnhof Magdeburg an und bat um Hilfe. Den Beamten gegenüber schilderte er einen kurz zuvor geschehenen Diebstahl seines schwarzen Rucksackes und Kopfhörer aus einer weiteren offenen mitgeführten Tasche. Laut seinen Angaben schlief er in der Haupthalle des Bahnhofes ein. Diesen Umstand nutzte der Täter und entwendete die Gegenstände. Die Einsatzkräfte nahmen sich dem Sachverhalt an. Aufgrund umfangreicher Ermittlungen stellten sie einen des Diebstahls verdächtigen 17-Jährigen im Bereich des Personentunnels fest. Die entwendeten Kopfhörer wurden in der Jacke des aus Tunesien stammenden Jungen aufgefunden. Den schwarzen Rucksack hatte der Jugendliche zuvor in der Nähe des Feststellortes entsorgt und führte die Bundespolizisten vor Ort. Die Gegenstände wurden sichergestellt und der mutmaßliche Dieb für alle notwendigen strafprozessualen Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Er erhält eine entsprechende Strafanzeige. Anschließend übergaben die Bundespolizisten den rumänischen Geschädigten seinen Besitz zurück. In diesem Zusammenhang und mit Blick auf die gerade begonnenen Sommerferien sowie dem damit erhöhten Reiseaufkommen weist die Bundespolizeiinspektion Magdeburg noch einmal eindringlich darauf hin: Lassen Sie ihr Gepäck nie unbeaufsichtigt. Ihre Ferien und Ihr sicheres Reisen liegen uns am Herzen. Daher "Gib Taschendieben keine Chance!"

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell