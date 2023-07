BPOLI MD: Streckensperrung aufgrund einer Person im Gleis: Im betroffenen ICE reisender Bundespolizist greift ein

Magdeburg (ots) - Die Sommerferien in Sachsen-Anhalt beginnen am 6. Juli 2023. Viele Menschen nutzen die Möglichkeit in den lang ersehnten Urlaub zu fahren. Damit die geplante Reise im In- oder Ausland die gewünschte Erholung bietet, sollten sich Reisende vor Betrügern und Dieben in Acht nehmen. Daher möchten ...

mehr