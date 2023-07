Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Kopfstöße: Mutmaßlicher Dieb greift Sicherheitsmitarbeiter der Bahn und Bundespolizist an

Halle/Saale (ots)

Am Dienstag, den 4. Juli 2023 bemerkte ein Verkäufer eines Supermark-tes im Hauptbahnhof Halle/Saale gegen 17:00 Uhr einen Mann, welcher diverse Bierdosen und Lebensmittel in seinem Geschäft aus dem Regal nahm und in seine Tasche steckte. An der Kasse zahlte er anschließend lediglich ein paar Brötchen. Der Verkäufer versuchte ihn daran zu hindern, den Laden zu verlassen und wurde hierbei durch einen Sicher-heitsmitarbeiter der Bahn unterstützt. Aufgrund des Verdachts des Diebstahles verständigte dieser die Bundespolizei. Nach Eintreffen einer Streife wurde der Mann durchsucht. Hierbei leistete der 29-jährige Somalier erheblich Widerstand und versuchte sowohl den Sicherheitsmitarbeiter der Bahn, als auch einen Bundespolizisten mittels Kopfstößen zu treffen. Daraufhin nahmen die Bundespolizisten ihn für alle weiteren strafprozessualen Maßnahmen mit zur Dienststelle. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen des Diebstahls, Widerstandes gegen- und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie gefährlicher Körperverletzung im Versuch. Aufgrund seines unakzeptablen Gebarens stellte ihn der Sicherheitsmitarbeiter der Bahn ein zweijähriges Hausverbot aus. Er wurde nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen von der Dienststelle entlassen und des Hauptbahnhofes verwiesen. Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, gegen 18:40 Uhr erneut den Bahnhof zu betreten. Das brachte den Mann gleich die nächste Strafanzeige wegen eines Hausfriedensbruchs ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell