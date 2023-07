Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mann betätigt ohne Grund Feuermelder

Merseburg (ots)

Am Dienstag, den 4. Juli 2023 erhielt das Bundespolizeirevier Halle/Saale in den frühen Nachtstunden die Meldung, dass ein Brandalarm im Hauptbahnhof Merseburg ausgelöst wurde. Gegen 01:30 Uhr verlegte eine sofort alarmierte Streife unter Inanspruchnahme von Martinshorn und Blaulicht zu dem Einsatzort. Zeitgleich traf die Freiwilligen- und Berufsfeuerwehr Merseburg ein. Die Beamten suchten nach der Ursache des Feueralarms und stellten vor Ort einen 32-jährigen Mann fest. Wie sich herausstellte, schlug der aus dem Irak stammende Staatsangehörige die Scheiben von gleich zwei Feuermeldern grundlos ein und veranlasste somit die Alarmauslösung. Eine Brandursache konnte weder durch die Beamten, noch von den eingesetzten Feuerwehrleuten festgestellt werden. Da der Mann einen verwirrten Eindruck machte und sichtbare Schnittwunden an der Hand hatte, wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Die Sanitäter versorgten die Wunde. Nach Inaugenscheinnahme des Polizeipflichtigen erachteten diese eine Mitnahme des Mannes als nicht notwendig. Bei der Überprüfung seiner persönlichen Daten in der Fahndungsdatei der Polizei stellten die Beamten weiterhin fest, dass sein aktueller Aufenthaltsort durch das Ausländeramt ersucht wird. Entsprechend unterrichteten die Bundespolizisten die ausschreibende Behörde postalisch über das Antreffen der Person. Nach Beendigung aller polizeilich notwendigen Maßnahmen wurde der 32-Jährige des Platzes verwiesen. Ihm drohen Strafanzeigen wegen des Missbrauchs von Notrufen und Sachbeschädigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell