Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Dieb ohne Fahrschein landet im Gefängnis

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 1. Juli 2023 erhielt die Bundespolizeiinspektion Magdeburg fernmündlich die Meldung durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn, dass sich in einem Intercity von Berlin nach Magdeburg eine Person ohne erforderlichen Fahrschein befindet. Eine sofort alarmierte Streife begab sich gegen 18:50 Uhr zum Bahnsteig im Hauptbahnhof Magdeburg, um den Sachverhalt aufzunehmen. Die Zugbegleiterin übergab den Beamten den betroffenen Mann. Aufgrund von Sprachbarrieren zwischen dem 38-Jährigen und den eingesetzten Bundespolizisten wurde der Mann für die Personalienfeststellung mit zur Dienststelle genommen. In den Diensträumen wurde seine Identität festgestellt und seine Daten in den der Polizei zur Verfügung stehenden Fahndungsmitteln überprüft. Dort wurde festgestellt, dass der aus Polen stammende Staatsangehörige seit dem 16. Juni 2023 von der Staatsanwaltschaft Duisburg gesucht wurde. Das Amtsgericht Duisburg hatte ihn bereits im Mai 2022 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 100 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen verurteilt. Diesem Strafbefehl ging der Verurteilte nur mäßig nach und zahlte lediglich 30 von den geforderten 100 Euro. Da er der ergangenen Ladung zum Strafantritt ebenfalls nicht nachkam, wurde der Haftbefehl im Juni dieses Jahres erlassen. Da der Mann die restlichen 70 Euro auch jetzt nicht begleichen konnte, wurde er am selbigen Tag an die Beamten einer Justizvollzugsanstalt übergeben. Diesen eröffneten die Bundespolizisten ihn. Des Weiteren wurden durch die Staatsanwaltschaften Düsseldorf und Hamburg der Aufenthaltsort des Polizeipflichtigen aufgrund anderer Ermittlungsverfahren ersucht. Die ausschreibenden Behörden wurden über die Festnahme und den Verbleib des 38-Jährigen durch die Bundespolizei informiert. Weiterhin wurde gegen den Mann ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrschein eingeleitet.

