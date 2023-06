Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwerer Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen in Stadland

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 7. Juni 2023, gegen 12:20 Uhr, ereignete sich in Stadland-Augustgroden ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Ein 60-Jähriger Mann aus Hamburg befuhr mit einem Oldtimer-PKW des Herstellers Lloyd die Straße "Augustgroden" von Stollhamm kommend in Fahrtrichtung Diekmannshausen und wollte an der Unfallörtlichkeit nach links in eine Grundstückszufahrt abbiegen. Im Fahrzeug befand sich eine 40-Jährige Beifahrerin aus Lüdershausen. Zur selben Zeit beabsichtigte ein 20-Jähriger Mann aus dem Saterland mit einem Kleintransporter Mercedes den PKW des Hamburgers zu überholen. Es kam zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Fahrer des Oldtimers wurde lebensgefährlich verletzt und mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus verbracht. Die Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mittels eines RTW in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Transporters erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls mittels eines RTW in ein Krankenhaus eingeliefert. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Seefeld, Reitland und Stollhamm, ein Rettungshubschrauber, sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug eingesetzt. Durch die Polizei wurden Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und die Unfallstelle mittels PHIDIAS vermessen. Die Straße war bis 18:00 Uhr vollständig gesperrt. Die Unfallfahrzeuge musste durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Höhe des Sachschadens beträgt circa 80.000 Euro.

