Polizei Gütersloh

POL-GT: Trio raubt Handy nach Unfall

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Ein kurioser Unfall mit einem anschließenden Raub hat sich am Samstagabend (10.06., 21.10 Uhr) auf einem Parkplatz an der Straße Am Sandberg ereignet.

Zum Unfallzeitpunkt befand sich ein jugendliches Trio in einem schwarzen Citroen auf dem Parkplatz. Zeugen berichteten, dass sie dem Fahrzeug auf dem Schotterparkplatz sogenannte Driftübungen machten. Dabei fuhren sie mit dem Citroen in das Heck eines geparkten Lkws. Der Lkw-Fahrer stieg aus seinem Fahrzeug aus, um eine entsprechende Schadensregulierung einzuleiten. Einer der drei jungen Männer riss dem 58-jährigen Fahrer aus Polen daraufhin das Handy aus der Hand, mit welchem er den Schaden dokumentieren wollte. Alle drei flüchteten dann mit dem Auto. Um die Flucht zu verhindern, hielt der Lkw-Fahrer sich ein paar Meter an dem geöffneten Fenster des schwarzen Autos fest. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Der Citroen-Fahrer hielt nicht an und fuhr weiter.

Aufgrund der Zeugenaussagen konnte der Pkw in der Nähe angetroffen werden. Als Fahrer gab sich ein 18-jähriger Rheda-Wiedenbrücker zu erkennen. Zudem ergaben sich im Zuge der Ermittlungen erste Hinweise zu seinen Mitfahrern. Das Handy des Lkw-Fahrers wurde noch nicht wieder aufgefunden. Die Ermittlungen zu den beiden Mitfahrern und dem Verbleib des Handys dauern an.

Der Citroen, der Führerschein des 18-Jährigen und seine Bekleidung wurden sichergestellt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Hinweise zu dem Vorfall machen? Wer hat die drei Personen in dem Auto beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

