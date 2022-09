Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten

Hamm-Uentrop (ots)

Am Montag, 19. September, kam es auf der Lippestraße, in Höhe der Einmündung Legienstraße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 48-jährige Audi-Fahrerin leicht verletzt wurde. Gegen 17.30 Uhr befuhr ein 51-jähriger Audi-Fahrer die Lippestraße in Fahrtrichtung Westen, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit dem Audi der 48-Jährigen zusammen stieß. Diese wurde durch den Zusammenstoß verletzt und mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro.(mw)

