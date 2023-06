POL-GT: Illegale Müllentsorgung an der Münsterlandstraße - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Anfang Juni (03.06.) kam es auf der Kreuzung Goethestraße/ Franz-Birkhan Ring zu einem schweren Verkehrsunfall. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5524451 Die 51-jährige Fahrradfahrerin erlag am Samstag (10.06.) in einem Bielefelder Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869-2271 ...

